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Первая лига

В ФНЛ намечается смена тренера в «Уфе»

 
16 Августа 2022 • 23:46 Комментировать
Уфа
...
Волгарь
21.08 16:00

В «Уфе» ожидали сплошных побед в начале сезона Первой лиги, но после пяти матчей у команды по две победы и поражения, а также одна ничья. Сейчас руководство клуба рассматривает вариант со сменой тренера - Сергей Томаров растерял доверие боссов «Уфы», и они присматривают замену.

В качестве возможных кандидатов упоминается имя 43-летнего Дениса Попова, который ранее работал со СКА из Ростова-на-Дону, а в бытность футболистом поиграл за ЦСКА и даже в составе российской сборной.

Попова видели на стадионе в ходе игры пятого тура, в которой «Уфа» переиграла «Велес», он общался с руководством клуба. Но победа над «Велесом», похоже, пока что отсрочила отставку Томарова.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Денис Попов Сергей Томаров
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УФА ВОЛГАРЬ
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