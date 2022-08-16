В ФНЛ намечается смена тренера в «Уфе»

В «Уфе» ожидали сплошных побед в начале сезона Первой лиги, но после пяти матчей у команды по две победы и поражения, а также одна ничья. Сейчас руководство клуба рассматривает вариант со сменой тренера - Сергей Томаров растерял доверие боссов «Уфы», и они присматривают замену.

В качестве возможных кандидатов упоминается имя 43-летнего Дениса Попова, который ранее работал со СКА из Ростова-на-Дону, а в бытность футболистом поиграл за ЦСКА и даже в составе российской сборной.

Попова видели на стадионе в ходе игры пятого тура, в которой «Уфа» переиграла «Велес», он общался с руководством клуба. Но победа над «Велесом», похоже, пока что отсрочила отставку Томарова.