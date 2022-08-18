«Уфа» посредством своего официального сайта объявила о назначении Дениса Попова на должность главного тренера. Ранее этот 43-летний специалист трудился в тренерском штабе Сергея Юрана в «Химках». Условия контракта Попова с уфимским клубом не разглашаются.

Ранее «Уфу» возглавлял Сергей Томаров. Под руководством этого специалиста в пяти стартовых турах Первой лиги уфимцы отпраздновали две победы при одной ничьей и двух поражениях.

На текущий момент «Уфа» располагается на десятой позиции в турнирной таблице второго по рангу дивизиона России. Ближайший матч «горожане» проведут в воскресенье, 21 августа. Их соперником будет «Волгарь».