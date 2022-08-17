Бывший главный тренер «Алании» Спартак Гогниев мог возглавить «Уфу». Ранее в СМИ сообщалось, что Гогниев был одним из кандидатов на пост наставника башкирского клуба.

По сведениям «РБ Спорта», «Уфа» не смогла договориться с 41-летним специалистом в финансовом плане.

Напомним, ранее президент «Урала» Григорий Иванов также рассказал о том, что разговаривал с Гогниевым по поводу возможного приглашения его в екатеринбургский клуб, но позже решил, что для молодого тренера это будет тяжелой задачей.

Отмечается, что новым главным тренером «Уфы» станет Денис Попов, который входил в штаб Сергея Юрана в «Химках» и «СКА-Хабаровске».