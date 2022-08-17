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Первая лига

Гогниев мог возглавить «Уфу»

 
17 Августа 2022 • 21:43 Комментировать
Уфа
...
Волгарь
21.08 16:00

Бывший главный тренер «Алании» Спартак Гогниев мог возглавить «Уфу». Ранее в СМИ сообщалось, что Гогниев был одним из кандидатов на пост наставника башкирского клуба.

По сведениям «РБ Спорта», «Уфа» не смогла договориться с 41-летним специалистом в финансовом плане.

Напомним, ранее президент «Урала» Григорий Иванов также рассказал о том, что разговаривал с Гогниевым по поводу возможного приглашения его в екатеринбургский клуб, но позже решил, что для молодого тренера это будет тяжелой задачей.

Отмечается, что новым главным тренером «Уфы» станет Денис Попов, который входил в штаб Сергея Юрана в «Химках» и «СКА-Хабаровске».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Гогниев Уфа Денис Попов
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УФА ВОЛГАРЬ
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