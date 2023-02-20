Агент не исключил переход Гюнтера в один из российских клубов

Эрсин Акан, агент защитника «Сампдории» Корая Гюнтера, допустил возможный переход своего клиента в один из российских клубов следующим летом.

«Летний трансфер Гюнтера в Россию возможен», — цитирует Акана «РБ Спорт».

Отметим, что за «Сампдорию» Гюнтер выступает на правах аренды, а права на 28-летнего футболиста принадлежат «Вероне».

Ранее сообщалось, что немецкий защитник может продолжить карьеру в ЦСКА, «Локомотиве» или «Спартаке».

В нынешнем сезоне Гюнтер провёл за «Верону» 14 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4,5 миллиона евро.