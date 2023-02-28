Луис Альберто: «Повезло с голом»

В матче двадцать четвертого тура итальянского чемпионата Серии А «Лацио» сумел добыть победу в игре с «Сампдорией», забив победный гол за десять минут до конца игры. Автором гола стал прекрасно пробивший из-за пределов штрафной площади Луис Альберто, который прокомментировал события матча.

- Понимали с самого начала игры, что матч будет сложным, потому что у соперника хорошо подготовленная физически команда, интенсивная игра. Честно говоря, они не заслуживают находиться так низко в турнирной таблице. Да и мы сыграли не так хорошо, как в последних матчах, и нам чуть повезло, что удалось забить, - цитирует слова игрока cittaceleste.it.