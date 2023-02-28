Станкович: «Достойное выступление, но нам не хватало точности»

В матче двадцать четвертого тура итальянского чемпионата Серии А «Лацио» сумел добыть победу в игре с «Сампдорией», забив победный гол за десять минут до конца игры. События поединка прокомментировал наставник генуэзцев, сербский специалист Деян Станкович, он посетовал на неточности в атаках.

- Мы достойно выступили в матче против сильного оппонента. Но для побед надо забивать, а нам снова не хватало остроты в атаке. Я продолжаю работу для того, чтобы найти формулу спасения. Верю, что это все-таки возможно, - цитирует слова Деяна Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.