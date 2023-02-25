​Фанаты «Сампдории» принесли голову свиньи с запиской к клубному офису

Болельщики «Сампдории» недовольны тем, как долго происходит процесс продажи клуба. В настоящий момент генуэзцы имеют серьёзные финансовые трудности, а команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Как сообщает Calciomercato, в субботу фанаты «Сампдории» принесли к офису клуба свиную голову в картонной коробке. Также в коробке находилась угрожающая записка, адресованная руководителям клуба.

«Следующие головы будут вашими», - говорилось в записке.

Ближайший матч итальянской Серии А «Сампдория» проведёт 27 февраля – против «Лацио» на поле соперника.