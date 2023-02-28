«Лацио» с трудом забил победный мяч аутсайдерам из «Сампдории»

Застрявшая в конце турнирной таблицы Серии А «Сампдория» едва не отобрала очки у «Лацио» в выездном матче 24-го тура. Для этого команде из Генуи нужно было продержаться на 0:0 еще с десяток минут.
В первом тайме лучшие шансы имели Чиро Иммобиле (дважды) и Маноло Габбьядини, а Педро зарядил в каркас ворот. После перерыва снова не реализовали свои шансы Габбьядини с Иммобиле, а также Адам Марушич. Николо Казале не попал в рамку, нанося удар головой. В итоге сыграла дальняя попытка Луиса Альберто. Он принес «Лацио» победу со счетом 1:0 и четвертое место в таблице. Соперник - предпоследний.
Протокол игры
|(1:0) Альберто Луис80'
Проведель Иван•Лаццари Мануэль85' (Башич Тома (85') •Казале Николо• 78'Патрик•Марушич Адам•Милинкович-Савич Сергей85' (Хюсай Эльсейд (85') •Катальди Данило57' (Весино Матиас (57') • 71'Альберто Луис•Андерсон Фелипе•Иммобиле Чиро•Педро Родригес57' (Дзакканьи Маттиа (57')
Аудеро Эмиль•Дзаноли Алессандро•Нюйтинк Брэм•Амионе Бруно•Лерис Мехди• 49'Ауджелло Томмазо•Уинкс Гарри•Ринкон Томас•Кюизанс Микаэль72' (Хесе Родригес (72') •Габбьядини Маноло 67'72' (Илкхан Эмирхан (72') •Ламмерс Сэм
27 февраля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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