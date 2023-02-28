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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» с трудом забил победный мяч аутсайдерам из «Сампдории»

28 Февраля 2023 • 00:42 Комментировать
Лацио
1:0
Сампдория
окончен

Застрявшая в конце турнирной таблицы Серии А «Сампдория» едва не отобрала очки у «Лацио» в выездном матче 24-го тура. Для этого команде из Генуи нужно было продержаться на 0:0 еще с десяток минут.

В первом тайме лучшие шансы имели Чиро Иммобиле (дважды) и Маноло Габбьядини, а Педро зарядил в каркас ворот. После перерыва снова не реализовали свои шансы Габбьядини с Иммобиле, а также Адам Марушич. Николо Казале не попал в рамку, нанося удар головой. В итоге сыграла дальняя попытка Луиса Альберто. Он принес «Лацио» победу со счетом 1:0 и четвертое место в таблице. Соперник - предпоследний.

Протокол игры  
Лацио1:0Сампдория
(1:0) Альберто Луис80'  
Проведель ИванЛаццари Мануэль 85' (Башич Тома ( 85') Казале Николо  78'ПатрикМарушич АдамМилинкович-Савич Сергей 85' (Хюсай Эльсейд ( 85') Катальди Данило 57' (Весино Матиас ( 57'  71') Альберто ЛуисАндерсон ФелипеИммобиле ЧироПедро Родригес 57' (Дзакканьи Маттиа ( 57')
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсКанчельери МаттеоРаду СтефанПеллегрини ЛукаАнтонио МаркосФарес МохамедХила МариоРомеро Лука
Аудеро ЭмильДзаноли АлессандроНюйтинк БрэмАмионе БруноЛерис Мехди  49'Ауджелло ТоммазоУинкс ГарриРинкон ТомасКюизанс Микаэль 72' (Хесе Родригес ( 72') Габбьядини Маноло  67' 72' (Илкхан Эмирхан ( 72') Ламмерс Сэм
Запасные: Турк МартинПаолетти ФлавиоРавалья НиколаЙепес ЖерарОйконому МариосСабири АбдельхамидДе Лука МануэльМурру НиколаМалагрида Лоренцо
27 февраля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Лацио Сампдория
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