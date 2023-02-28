«Лацио» с трудом забил победный мяч аутсайдерам из «Сампдории»

Застрявшая в конце турнирной таблицы Серии А «Сампдория» едва не отобрала очки у «Лацио» в выездном матче 24-го тура. Для этого команде из Генуи нужно было продержаться на 0:0 еще с десяток минут.

В первом тайме лучшие шансы имели Чиро Иммобиле (дважды) и Маноло Габбьядини, а Педро зарядил в каркас ворот. После перерыва снова не реализовали свои шансы Габбьядини с Иммобиле, а также Адам Марушич. Николо Казале не попал в рамку, нанося удар головой. В итоге сыграла дальняя попытка Луиса Альберто. Он принес «Лацио» победу со счетом 1:0 и четвертое место в таблице. Соперник - предпоследний.