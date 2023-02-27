Милинкович-Савич рассказал о главной цели «Лацио» на сезон

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич пообщался с журналистами перед началом матча 24-го тура Серии А против «Сампдории».

На данный момент римляне занимают пятую строчку в турнирной таблице, однако отставание от соседей из «Ромы», идущих четвёртыми, – всего два очка, от «Милана» и «Интера» – пять.

«В этом сезоне мы слишком часто оступаемся в матчах с командами, которые должны обыгрывать, – рассказывает Милинкович-Савич, отмечающий сегодня свой 28-й день рождения. – Но наша цель, несмотря на это, остаётся прежней – финиш в верхней четвёрке Серии А», – заявил в интервью Sky сербский хавбек.

Следить за ходом матча «Лацио» – «Сампдория» можно при помощи текстовой трансляции от Liveresult.ru.