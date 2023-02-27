Сразу три английских клуба претендуют на услуги Сергея Милинковича-Савича

Сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич, скорее всего, сменит летом клуб. На него претендуют команды из английской Премьер-лиги - и, если «Вест Хэм» вряд ли отнесешь к самым сильным коллективам АПЛ, то «Ньюкасл» и, тем более, «Арсенал» - вполне.

Как сообщает Calciomercato, услугами Милинковича-Савича интересуются все три клуба, готовые выложить за 27-летнего игрока вплоть до сорока миллионов евро. Напомним, что он является воспитанником «Войводины», того же клуба, в котором начинал безвременно покинувший мир Синиша Михайлович, а за «Лацио» выступает с 2015 года.