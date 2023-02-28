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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри: «Мне очень понравилось наше отношение к делу»

28 Февраля 2023 • 05:19 Комментировать
Лацио
1:0
Сампдория
окончен

В матче двадцать четвертого тура итальянского чемпионата Серии А «Лацио» сумел добыть победу в игре с «Сампдорией», забив победный гол за десять минут до конца игры. События поединка прокомментировал наставник клуба Маурицио Сарри, который похвалил настойчивость своих игроков.

- Мне очень понравилось отношение к делу. Было понятно, что игроки могли устать после тяжелой румынской игры, но даже к концу матча они оставались сфокусированными и не расслаблялись. «Сампдория» хорошо играет в гостях, и мы понимали, что матч будет непростым, - цитирует слова Сарри cittaceleste.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сампдория Маурицио Сарри
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