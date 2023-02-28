«Лацио» установил рекорд топ-5 лиг Европы в текущем сезоне

«Лацио» обыграл «Сампдорию» в матче 24-го тура итальянской Серии А.

Коллектив Маурицио Сарри одержал минимальную победу благодаря голу, забитому Луисом Альберто на 80-й минуте встречи. По данным Opta, «Лацио» не пропустил ни одного мяча в первом тайме уже в 20 матчах чемпионата – лучший показатель среди всех команд пяти ведущих европейских лиг в текущем сезоне.

После сегодняшней победы «Лацио» расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А с 45 набранными очками, опередив «Рому». Команда Жозе Моуринью, впрочем, набрала всего на один балл меньше, имея при этом один матч в запасе.