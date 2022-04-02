Травма Коченкова и красная Чаушича: «Ахмат» не дожал проблемный «Арсенал»

Тула стала в субботу местом гостевой дислокации «Ахмата».

Тульский «Арсенал» никак не может выбраться из нижней части таблицы, и ему грозит прямой вылет. К отчётному матчу «канониры» подошли, находясь в очень опасной зоне табели о рангах. Что касается «Ахмата», то в конце прошлого года и в начале этого он мог задумываться о еврокубках, но отстранение российских клубов от международных турниров освободило грозненский клуб от таких притязаний. Впрочем, раньше уже так бывало, что «Ахмат» на какой-то дистанции оказывался близок к еврозоне, после чего уровень его результатов падал. Ну а насчёт зоны вылета грозненцы сделали выводы по итогам позапрошлого сезона и теперь держатся от неё поодаль.

Искромётную игру ожидать в описываемом матче не стоило. На восемнадцатой минуте, прежде чем прозвучал свисток об офсайде, Луценко пронёсся по левому флангу со смещением и закрутил мяч чуть правее створа. Через несколько минут Уткин после скидки Харина отдал ему ответную передачу в виде мягкого навеса, но адресат её не достал. Потом на 29-й минуте Ткачёв пробил вторым этажом с правого угла вратарской, и мяч попал в голову Богосаваца, от которой отскочил в воздух и приземлился в руки Шелии.

На 35-й минуте был вынужден покинуть поле именинник Коченков, которому исполнилось 35 лет. Он получил досадную травму, выбивая мяч от ворот. Уже через минуты сменивший его в рамке Левашов пропустил гол, но это оказалось для хозяев нестрашно. Бериша забросил из глубины на левый полуфланг Харину, оказавшемуся с глазу на глаз с вратарём и поразившему ближний угол. Там был офсайд, который лайнсмен просмотрел, поэтому «ахматовцы» успели порадоваться, после чего Виталий Мешков отменил взятие ворот, послушав видеоассистентов.

К первому тайму были добавлены четыре минуты, и это сыграло не в пользу «пушкарей». В центре поля Чаушич пошёл в подкат против Тимофеева, но тот быстрее избавился от мяча, и Чаушич заехал ему прямой ногой по голеностопу. Изначально нарушителю была показана жёлтая карточка, которая трансформировалась в красную после видеопросмотра в исполнении Мешкова. Таким образом, под самый занавес первого тайма «Арсенал» получил дефицит в одного игрока на поле, чем Миодраг Божович вряд ли остался доволен.

Вторая половина встречи прошла с преимуществом «Ахмата». На 54-й минуте хозяевам повезло – Конате попал головой в перекладину после углового. Спустя десять с небольшим минут Левашов дважды серьёзно вступил в дело, отразив удар Уткина с левой стороны и добивание Харина с правой. В концовке «канониры» стали оправдывать своё прозвище дальними выстрелами – запуск Кингса Кангвы в левую девятку вытащил Шелия, а Гулиев немножко не попал в правый угол. Команда Божовича не выиграла в РПЛ шестой раз подряд, а команда Талалаева - четвёртый.

Кирилл Иванцов