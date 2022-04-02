Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Травма Коченкова и красная Чаушича: «Ахмат» не дожал проблемный «Арсенал»

02 Апреля 2022 • 16:00 Комментировать
Арсенал Тула
0:0
Ахмат
окончен

Тула стала в субботу местом гостевой дислокации «Ахмата».

Протокол игры  
Арсенал Тула 0:0Ахмат
Коченков Антон  35' (Левашов Михаил (  35') Сокол АртёмКостадинов ГеоргиРадакович УрошСтепанов ДанилТкачёв Сергей  74' (Хабибов Ансор (  74') Чаушич Горан   45'Кангва КингсГулиев АязЛуценко Евгений  46' (Панченко Кирилл (  46'   64') Марков Евгений
Запасные: Кулешин ИльяКайнов МаксимШамов ЕгорАджоев Гурам
Шелия ГиоргиТодорович ДаркоСемёнов АндрейБыстров МаратБогосавац МирославШвец АнтонТимофеев Артём  46' (Конате Мохамед II (  46') Харин Евгений  77' (Карапузов Владислав (  77') Уткин Даниил  77' (Садулаев Лечи (  77') Бериша Бернард  77' (Коновалов Игорь (  77') Трошечкин Александр  88' (Умаев Идрис (  88')
Запасные: Кадыров АбубакарГудиев ВиталийИналкаев АбубакарСебаи СенинПуцко Александр
02 апреля. Стадион "Арсенал (Тула)".

Тульский «Арсенал» никак не может выбраться из нижней части таблицы, и ему грозит прямой вылет. К отчётному матчу «канониры» подошли, находясь в очень опасной зоне табели о рангах. Что касается «Ахмата», то в конце прошлого года и в начале этого он мог задумываться о еврокубках, но отстранение российских клубов от международных турниров освободило грозненский клуб от таких притязаний. Впрочем, раньше уже так бывало, что «Ахмат» на какой-то дистанции оказывался близок к еврозоне, после чего уровень его результатов падал. Ну а насчёт зоны вылета грозненцы сделали выводы по итогам позапрошлого сезона и теперь держатся от неё поодаль.

Искромётную игру ожидать в описываемом матче не стоило. На восемнадцатой минуте, прежде чем прозвучал свисток об офсайде, Луценко пронёсся по левому флангу со смещением и закрутил мяч чуть правее створа. Через несколько минут Уткин после скидки Харина отдал ему ответную передачу в виде мягкого навеса, но адресат её не достал. Потом на 29-й минуте Ткачёв пробил вторым этажом с правого угла вратарской, и мяч попал в голову Богосаваца, от которой отскочил в воздух и приземлился в руки Шелии.

На 35-й минуте был вынужден покинуть поле именинник Коченков, которому исполнилось 35 лет. Он получил досадную травму, выбивая мяч от ворот. Уже через минуты сменивший его в рамке Левашов пропустил гол, но это оказалось для хозяев нестрашно. Бериша забросил из глубины на левый полуфланг Харину, оказавшемуся с глазу на глаз с вратарём и поразившему ближний угол. Там был офсайд, который лайнсмен просмотрел, поэтому «ахматовцы» успели порадоваться, после чего Виталий Мешков отменил взятие ворот, послушав видеоассистентов.

К первому тайму были добавлены четыре минуты, и это сыграло не в пользу «пушкарей». В центре поля Чаушич пошёл в подкат против Тимофеева, но тот быстрее избавился от мяча, и Чаушич заехал ему прямой ногой по голеностопу. Изначально нарушителю была показана жёлтая карточка, которая трансформировалась в красную после видеопросмотра в исполнении Мешкова. Таким образом, под самый занавес первого тайма «Арсенал» получил дефицит в одного игрока на поле, чем Миодраг Божович вряд ли остался доволен.

Вторая половина встречи прошла с преимуществом «Ахмата». На 54-й минуте хозяевам повезло – Конате попал головой в перекладину после углового. Спустя десять с небольшим минут Левашов дважды серьёзно вступил в дело, отразив удар Уткина с левой стороны и добивание Харина с правой. В концовке «канониры» стали оправдывать своё прозвище дальними выстрелами – запуск Кингса Кангвы в левую девятку вытащил Шелия, а Гулиев немножко не попал в правый угол. Команда Божовича не выиграла в РПЛ шестой раз подряд, а команда Талалаева - четвёртый.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Арсенал Тула РПЛ Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Крылья Советов 1:2 Уфа 1.97 3.35 4.30
окончен Арсенал Тула 0:0 Ахмат 3.15 3.25 2.42
Идет 30 минута Ростов 1:1 Нижний Новгород 1.77 3.55 5.20
02.04  19:30 Локомотив Москва ... Спартак Москва 2.85 3.45 2.55
03.04  14:00 Краснодар ... Динамо Москва 3.85 3.55 2.01
03.04  16:30 ЦСКА Москва ... Урал 1.46 4.70 7.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Апреля
16:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Роши опровёрг слухи о том, что его клиент не хочет возвращаться в «Спартак»
16:02 · Россия. Премьер-лига
Новичок ЦСКА Гбамен поделился впечатлениями о Москве
16:00 · Россия. Премьер-лига
Травма Коченкова и красная Чаушича: «Ахмат» не дожал проблемный «Арсенал»
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» — «Нижний Новгород»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
15:45 · Россия. Премьер-лига
Горшков — о 40 миллионах за Сафонова: «Неадекватная цена»
15:29 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о будущем Кухты в «Локомотиве»
15:04 · Россия. Премьер-лига
Роша не вернётся в «Спартак»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Арсенала» Коченков получил травму в игре с «Ахматом»
14:46 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» отметили работу Сергея Юрана
14:30 · Россия. ФНЛ
«Ротор» — «Велес» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:3
14:27 · Россия. Премьер-лига
Мамаев и Жирков имеют шанс восстановиться к матчу с ЦСКА
14:13 · Россия. Премьер-лига
Соу хочет остаться в «Ростове» на следующий сезон
13:59 · Россия. ФНЛ
«Енисей» со скромным счетом переиграл «Томь» на выезде
13:30 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» — «Торпедо» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Арсенал» Тула — «Ахмат»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
Все новости
Рекомендуем