Урунов может покинуть «Уфу»

«Уфа» может отказаться от выкупа, арендованного у «Спартака» полузащитника Остона Урунова, сообщает «Metaratings».

По информации источника, футболистом недоволен главный тренер уфимцев Алексей Стукалов.

21-летний игрок был взять в аренду в феврале 2021 года, а в августе клуб продлил соглашение с правом выкупа до июня 2022 года. За два неполных сезона в «Уфе» Урунов провёл 20 матчей во всех турнирах отметившись одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Узбекистана в один миллион евро.