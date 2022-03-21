Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Суд удовлетворил иск «Ахмата» к компании Google

21 Марта 2022 • 23:35 Комментировать
Арсенал Тула
...
Ахмат
02.04 14:00

Youtube-канал грозненского клуба «Ахмат» надлежит разблокировать, такие решение вынес суд в отношении иска клуба к компании Google. Об этом общественность оповестил Магомед Даудов - президент «Ахмата», опубликовавший соответствующий текст в своем телеграм-канале. По  его словам, канал будет разблокировал полностью, без оговорок и условий. Более того, в случае задержек с исполнением решения суда Google придется выплачивать неустойку.

Тяжба между «Ахматом» и Google началась в начале 2021 года, когда канал был закрыт из-за санкций, которые были введены против Рамзана Кадырова. В мае того же года «Ахмат» обратился в суд в связи с произошедшим.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ТУЛА АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
00:10 · Россия. Премьер-лига
Юран поддержал идtю о расширении РПЛ до 18 команд
21 Марта
23:45 · Россия. Премьер-лига
Алексей Николаев: «Год назад гол Гбамена в ворота «Рубина» не засчитали бы, сейчас все по правилам»
23:35 · Россия. Премьер-лига
Суд удовлетворил иск «Ахмата» к компании Google
22:31 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин оценил свою форму
22:26 · Россия. Премьер-лига
Юран признался, что поддерживает мораторий на вылет из РПЛ
22:07 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Настанут времена, когда многие международные спортивные федерации прибегут на поклон» 1
21:52 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев предложил создать вторую сборную России 1
21:47 · Россия. Премьер-лига
Самедов предложил рассмотреть аналог чемпионату мира после решения CAS
20:21 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо» предложил провести чемпионат России с 20 командами 2
20:18 · Россия. Премьер-лига
Агент: «У Кайо нет предложений от бразильских клубов»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Колосков обозначил задачи для руководителей РФС после отказа CAS
20:08 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль о ЦСКА: «Мы очень сплоченная команда»
20:08 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Динамо» Москва может переехать в Испанию 1
19:37 · Россия. Премьер-лига
Захарян восстановится от травмы к 22 туру РПЛ
19:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Изидора признался, что футболист не хочет уезжать из России
Все новости
Рекомендуем