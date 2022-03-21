Суд удовлетворил иск «Ахмата» к компании Google

Youtube-канал грозненского клуба «Ахмат» надлежит разблокировать, такие решение вынес суд в отношении иска клуба к компании Google. Об этом общественность оповестил Магомед Даудов - президент «Ахмата», опубликовавший соответствующий текст в своем телеграм-канале. По его словам, канал будет разблокировал полностью, без оговорок и условий. Более того, в случае задержек с исполнением решения суда Google придется выплачивать неустойку.

Тяжба между «Ахматом» и Google началась в начале 2021 года, когда канал был закрыт из-за санкций, которые были введены против Рамзана Кадырова. В мае того же года «Ахмат» обратился в суд в связи с произошедшим.