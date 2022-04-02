Селюк сообщил, что этим летом клубы РПЛ может ожидать наплыв африканских игроков

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что из-за нового лимита на легионеров, в РПЛ поедет много африканских футболистов.

Напомним, ранее стало известно, что со следующего сезона клубы РПЛ смогут включать в заявку на матч по 13 легионеров. При сегодняшнем лимите таких футболистов может быть лишь 8.

«В связи с новым лимитом могу сказать, что у меня есть много хороших футболистов, которые будут рады приехать в российский чемпионат летом нынешнего года», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Агент не смог назвать точное количество африканских новобранцев, отметив, что всё зависит от интересов конкретных клубов. Однако заявил, что немаловажным фактором в привлечении легионеров будет желание тренера прививать команде красивый атакующий футбол.