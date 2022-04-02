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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк сообщил, что этим летом клубы РПЛ может ожидать наплыв африканских игроков

02 Апреля 2022 • 10:48 Комментировать
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Через 2 ч. 33 мин.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что из-за нового лимита на легионеров, в РПЛ поедет много африканских футболистов.

Напомним, ранее стало известно, что со следующего сезона клубы РПЛ смогут включать в заявку на матч по 13 легионеров. При сегодняшнем лимите таких футболистов может быть лишь 8.

«В связи с новым лимитом могу сказать, что у меня есть много хороших футболистов, которые будут рады приехать в российский чемпионат летом нынешнего года», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Агент не смог назвать точное количество африканских новобранцев, отметив, что всё зависит от интересов конкретных клубов. Однако заявил, что немаловажным фактором в привлечении легионеров будет желание тренера прививать команде красивый атакующий футбол.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк
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