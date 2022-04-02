Соу хочет остаться в «Ростове» на следующий сезон

Агент нападающего «Ростова» Али Соу Луиджи Соррентино заявил, что его клиент не собирается покидать Россию.

«Ростов» обещал платить Соу именно ту сумму, которая прописана в контракте. Он не собирается менять клуб даже летом», — приводит слова Соррентино «РБ Спорт».

Гамбийский нападающий перешёл в «Ростов» в прошлом году из софийского ЦСКА. В текущем сезоне РПЛ 27-летний футболист провёл 14 матчей, забив в них 3 мяча и сделав одну результативную передачу. Контракт форварда с ростовским клубом рассчитан до лета 2025 года.