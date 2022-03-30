Корреспондент «Евро-Футбол.Ру» связался с генеральным директором ФК «Уфа» Шамилем Газизовым по поводу агентских выплат при трансферах Урунова и Кокорина во время его работы в московском «Спартаке».

Шамиль Газизов заявил, что таковых выплат при подписаниях не было. Ранее в беседе со Sport24 Газизов заявлял, что комиссионные были выплачены только при переходе Мозеса в размере 150 тысяч евро.

Шамиль Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля 2020 года, сменив на этой должности Томаса Цорна. Был уволен в декабре 2020 года.