Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газизов: «Спартак» не платил агентских за трансферы Кокорина и Урунова» эксклюзив

30 Марта 2022 • 16:35 Комментировать
Крылья Советов
...
Уфа
02.04 14:00

Корреспондент «Евро-Футбол.Ру» связался с генеральным директором ФК «Уфа» Шамилем Газизовым по поводу агентских выплат при трансферах Урунова и Кокорина во время его работы в московском «Спартаке».

Шамиль Газизов заявил, что таковых выплат при подписаниях не было. Ранее в беседе со Sport24 Газизов заявлял, что комиссионные были выплачены только при переходе Мозеса в размере 150 тысяч евро.

Шамиль Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля 2020 года, сменив на этой должности Томаса Цорна. Был уволен в декабре 2020 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Шамиль Газизов Остон Урунов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ УФА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
17:02 · Россия. Премьер-лига
Ловрен пропустит матч «Зенита» с «Сочи»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Гигович перейдёт в «Хельсинборг»
15:35 · Россия. Премьер-лига
Классон близок к переходу в «Копенгаген»
14:19 · Россия. Премьер-лига
БК PARIBET объявила о старте приёма интерактивных ставок
13:52 · Россия. Премьер-лига
«Наполи» всё ещё рассчитывает подписать Кварацхелию
13:40 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: Клубы сами решат, какую зарплату нужно платить футболистам
13:02 · Россия. Премьер-лига
Захарян не сможет сменить спортивное гражданство 1
12:56 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Локомотива» Комппер: Меня приятно удивило, что российские команды очень организованы
12:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Язиджи рассказал, когда турок вернётся в Россию
11:55 · Россия. Премьер-лига
Вендел вернулся в Россию
11:23 · Россия. Премьер-лига
Уткин заявил, что ещё три комментатор скоро покинут «Матч ТВ» 1
11:19 · Россия. Премьер-лига
Уткин – о своих штрафных ударах: «Стал отталкиваться от себя»
10:36 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 2
«У нас есть план и мы его придерживаемся»: Евсеев рассказал о состоянии «Шинника» после зимней паузы
09:46 · Россия. Премьер-лига
Тошич не собирается возвращаться в ЦСКА
09:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Маньяков: После мая из РПЛ уедут все легионеры
Все новости
Рекомендуем