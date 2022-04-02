Стукалов объяснил обратную замену Урунова в матче против «Крыльев Советов»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов объяснил, с чем связана обратная замена полузащитника Остона Урунова в матче 23-го тура против «Крыльев Советов» (2:1).

«С чем связана обратная замена Урунова? Сегодня — невыразительная игра», — приводятся слова Стукалова на сайте «Крыльев».

Напомним, в матче 23-го тура Урунов вышел на 67-й минуте и «Уфа» тутр же пропустила. На 86-й минуте Урунов был заменен и через минуту команда смогла вырвать победу у самарцев.

Эта победа позволила «Уфе» выбраться с последнего места турнирной таблицы РПЛ. Теперь команда с 21 очком занимает 14-е место.