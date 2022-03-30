Табидзе покидает «Уфу»

Защитник «Уфы» Джемал Табидзе рассказал о своём решении покинуть команду. 26-летний грузин опубликовал в социальных сетях прощальное письмо, в котором поблагодарил болельщиков за оказанную поддержку.

«Пришло время прощаться, эти 5 лет которые я провёл вместе с вами были лучшими в моей карьере, я всегда старался выложатся полностью для успеха команды», – написал футболист в своём прощальном письме в социальных сетях.

Напомним, что Табидзе перешёл в «Уфу» из бельгийского «Гента» летом 2017 года. С момента дебюта в составе российского клуба, защитник успел получить вызов в национальную сборную Грузии, за которую успел провести 14 матчей.