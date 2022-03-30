Газизов прокомментировал уход Табидзе из «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации в команде.

В интервью «Чемпионату» Газизов заявил, что помимо ушедшего Табидзе, обстановка в команде нормальная.

Напомним, ранее «Уфа» объявила об уходе защитника Джемала Табидзе. Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию и не имеют претензий друг к другу.

Грузинский футболист на протяжении долгого времени залечивал травму, которая не позволила ему в этом сезоне выйти на поле. В «Уфу» Табидзе перешел в 2017 году из бельгийского «Генка». За российский клуб грузинский футболист провел 91 игру, в которой отметился одним забитым мячом и отдал три голевые передачи.

«Уфа» после 22 туров занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. В 23-м туре команда в гостях сыграет против «Крыльев Советов».