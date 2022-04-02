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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гол Агаларова на последних минутах позволил «Уфе» вырвать победу в Самаре

02 Апреля 2022 • 15:59 Комментировать
Крылья Советов
1:2
Уфа
окончен

Субботняя программа 23-го тура чемпионата России по футболу после перерыва на сбор национальной команды открылась поединком в Самаре, где «Крылья Советов» принимали «Уфу». Одни приблизились к лидирующей группе, а вторые барахтаются внизу, но борьба при этом получилась нешуточная.

Протокол игры  
Крылья Советов 1:2Уфа
  12'Журавлёв Юрий (0:1)
(1:1) Костанза Фернандо68'   
  87'Агаларов Гамид (1:2)
Ломаев ИванБейл Гленн   81'Божин СергейСолдатенков АлександрГоршков ЮрийЕжов РоманКостанза Фернандо   18'Якуба Денис  59' (Цыпченко Дмитрий (  59') Зиньковский АнтонГлушенков Максим  59' (Игнатьев Иван (  59') Сарвели Владислав  71' (Пиняев Сергей (  71')
Запасные: Коваленко АлександрСоколов АртёмГудков ЯнФролов ЕвгенийТепляков ВладиславЛиповой ДанилОвсянников БогданСмирнов ДанилаГапонов Илья
Беленов АлександрКротов Вячеслав  57' (Емельянов Данила (  57') Плиев КонстантинНикитин Алексей   73'Журавлёв ЮрийЙокич БоянИванов Олег  67' (Урунов Остон (  67'Саплинов Александр  86') Кабутов ДмитрийФищенко РусланОртис Дилан   55'  67' (Мрзляк Филип (  67') Агаларов Гамид
Запасные: Касинтура ЭгашСухов АлександрМилетич НеманьяЧичкан АнтонКамилов ВладиславГолубев Артём
02 апреля. Стадион "Самара Арена" (Самара).

Самарцы весьма неплохо возобновили чемпионат после зимней паузы, набирают очки, довольно уверенно находясь в середине турнирной таблицы. Уфимцы табель о рангах замыкают, и поединки с более или менее равными соперниками являются для команды основополагающими.

Уже начало матча показалось, что обе команды готовы бороться всерьёз. Футболисты самарского коллектива начали активнее, но уфимцы довольно быстро смогли инициативу перехватить, и даже соперника поддавить. Всё это привело к быстрому голу в исполнении гостей. Юрий Журавлёв воспользовался скидкой после подачи штрафного и вколотил мяч в сетку ворот самарского коллектива. Пропущенный мяч стал для самарцев холодным душем, ведь «Крылья Советов» являлись фаворитам поединка, и они пошли вперёд.

Подопечным Осинькина удалось перевести игру на половину поля соперника, уфимцам приходилось много отбиваться, но откровенно опасных моментов у ворот Беленова не возникало. Не изменился рисунок и после перерыва. Самарцы сразу забрали мяч под своей контроль, пошли вперёд, но создать что-нибудь у противоположных ворот вновь не получалось. К середине тайма тренеры сделали первые замены, а «Крылья Советов» смогли, наконец, счёт сравнять. Точную подачу Зиньковского отличным ударом головой завершил Костанза.

И вновь на поле пошла вязкая игра без обилия опасных моментов, а развязка получилась весьма неожиданной. Уже в концовке основного времени потеря концентрации защитниками «Крыльев Советов» привела к плачевному результату. Гамид Агаларов воспользовался скидкой Емельянова, переиграл один в один Ломаева, принеся своей команде важнейшие три очка!

Благодаря важнейшей победе, «Уфа» покинула последнюю строчку в турнирной таблице, переместившись пока на 14-ю строчку, но большая плотность в этой части таблицы может в дальнейшем помочь уфимцам и вовсе покинуть даже некомфортную зону стыков. «Крылья Советов» пока могут не переживать за сохранение прописки, но и выводы из проигранного матча против аутсайдера турнира делать необходимо.

Андрей СЕРГЕЕВ

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окончен Крылья Советов 1:2 Уфа 1.97 3.35 4.30
Идет 90 минута Арсенал Тула 0:0 Ахмат 3.15 3.25 2.42
02.04  16:30 Ростов ... Нижний Новгород 1.77 3.55 5.20
02.04  19:30 Локомотив Москва ... Спартак Москва 2.85 3.45 2.55
03.04  14:00 Краснодар ... Динамо Москва 3.85 3.55 2.01
03.04  16:30 ЦСКА Москва ... Урал 1.46 4.70 7.00
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