​Три игрока «Локомотива» сдали сомнительные тесты на коронавирус – источник

Сразу три футболиста «Локомотива» сдали сомнительные тесты на COVID-19. Об этом в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» сообщает журналист Иван Карпов. По его данным, сомнительные результаты показали тесты Фёдора Смолова, Пабло и Наира Тикнизяна.

В то же время отмечается, что повторный тест Фёдора Смолова показал отрицательный результат. Вероятно, в обозримом будущем форвард возобновит занятия в общей группе «Локомотива».

В субботу «Локомотив» обыграл на выезде «Нижний Новгород» со счётом 2:1. Фёдор Смолов, Пабло и Наир Тикнизян в заявке «железнодорожников» на эту игру отсутствовали.