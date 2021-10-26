«Локомотив» - лучший клуб РПЛ по числу воспитанников, играющих в европейских чемпионатах

Международным центром спортивных исследований (CIES) было проведена масштабная работа по формированию рейтинга клубов, которые дали дорогу в европейские чемпионаты наибольшему числу своих воспитанников.

Достаточно ожидаемо самой продуктивной академией смог похвастаться «Аякс». Амстердамский клуб выпустил 81 футболиста, играющего в Европе.

На второй позиции в рейтинге оказался вице-чемпион Украины – донецкий «Шахтёр» - с 75 игроками.

Третью строчку в рейтинге разделили лиссабонский «Спортинг», «Динамо» Киев и «Динамо» Загреб. Все они воспитали по 70 спортсменов, выступающих в европейских лигах.

«Локомотив» - лучший из клубов РПЛ с 40 воспитанниками (25 место в топе).

«Зенит» занял 50 место (31 воспитанник). Московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА – вне топ-50 рейтинга CIES.