Пресс-служба «Локомотива» проинформировала общественность о пополнении в тренерском штабе Маркуса Гисдоля. В него вошёл 54-летний Лутц Зибрехт, который станет ассистентом главного тренера команды. В последние годы этот специалист трудился на должности спортивного директора клуба «Штутгартер Кикерс».

Напомним, что Маркус Гисдоль стал главным тренером «Локомотива» 10 октября. Под руководством немца «железнодорожники» успели провести три матча. В них команда показала разные результаты – победа, ничья и поражение.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт в субботу, 30 октября. В рамках чемпионата России москвичи сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода».