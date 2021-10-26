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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» нанял немецкого аналитика

26 Октября 2021 • 12:57 Комментировать
Нижний Новгород
...
Локомотив Москва
30.10 19:00

Тренер-аналитик Марвин Комппер пополнил штаб Маркуса Гисдоля.

На официальном сайте российской Премьер-лиги появился профайл 36-летнего специалиста. У Комппера за спиной опыт выступлений на позиции защитника за «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг» и некоторые другие клубы. Последним местом работы специалиста был «Дуйсбург», где он занимал должность ассистента главного тренера.

Напомним, что Маркус Гисдоль с этого месяца является главным тренером «железнодорожников», куда он был приглашен на замену Марко Николичу.

Вчера московский «Локомотив» впервые выиграл с новым тренером у руля, прервав семиматчевую неудачную серию.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марвин Комппер Маркус Гисдоль
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