«Локомотив» на последних секундах обыграл «НН» Кержакова, вырвавшись на второе место в РПЛ

В рамках 13-го тура чемпионата России «Локомотив» гостил в Нижнем Новгороде.

«Локомотив» приехал в Нижний Новгород на кураже от первой победы под руководством Маркуса Гисдоля. Наконец-то превосходство над соперником, как немецкий тренер говорил ещё после игры с «Галатасараем», дало свои плоды. Правда, был обыгран минимально – 2:1. В Нижний «железнодорожники» конечно же прибыли за победой, ведь новичок уже не так колюч.

Команда Кержакова, которая удивляла всех на старте сезона, слегка сдулась. Последняя победа – в начале октября над кризисным «Рубином», серия из двух поражения подряд, и вот уже зона вылета очень близка к футболистам «НН». Приблизить её вышли легионеры «Локо». Смолов пропускал матч из-за сомнительного теста на коронавирус, так что впереди появились Керк и Анджорин.

Очень долго футболисты «Локо» привыкали к новому сочетанию, на адаптацию ушла половина первого тайма. А нарушил тишину Константин Марадишвили, который вывел на ударную позицию Жемалетдинова. Рифат пробил, но вместо этого получился пас на Керка. Голландец одним касанием обработал сложный мяч, а вторым попытался перебросить Андрея Синицына, но голкипер выручил «НН».

Всё сильнее атаковал «Локомотив», прижимал хозяев к воротам. Гол назревал, но назрел в противоположные ворота. Илья Берковский сам начал контратаку, разыграл мяч с Ричлордом Эннином, на скорости ворвался в штрафную площадь и нанёс мощный удар под перекладину. Первым же ударом отличился «Нижний Новгород» - 1:0, но лидировали в счёте хозяева всего 7 минут.

Это Мацей Рыбус с левого края выдал отменный пас на Жемалетдинова, Рифат на замахе убрал защитника и пальнул в угол – 1:1. Первый тайм завершился вничью. Вторую половину Маркус Гисдоль начал с замены, выпустив вместо Рыбчинского Виталия Лисаковича. Немецкий тренер усилил атаку, но задуманного эффекта не получил. «Локомотив» всецело забрал мяч и территорию, однако это никак не смущало «Нижний Новгород». Хозяева спокойно оборонялись, а москвичи не могли конвертировать владение в опасные моменты.

Гисдоль постепенно выпустил молодых Петрова и Ненахова, что смотрелось скорее ходом отчаяния. «Нижний Новгород» совсем не испытывал проблем с удержанием ничейного счёта. До пятой компенсированной минуты, когда Иван Миладинович помог москвичам, срезав мяч в собственные ворота после навеса, рикошета и неудачной игры Синицына.

«Локомотив» победил на флажке, сразу же рванув на второе место. Команда Гисдоля подвинула «Динамо» и ЦСКА.