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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» на последних секундах обыграл «НН» Кержакова, вырвавшись на второе место в РПЛ

30 Октября 2021 • 20:59 Комментировать (2)
Нижний Новгород
1:2
Локомотив Москва
окончен

В рамках 13-го тура чемпионата России «Локомотив» гостил в Нижнем Новгороде.

Протокол игры  
Нижний Новгород 1:2 Локомотив Москва
(1:0) Берковский Илья 31'    
    38' Жемалетдинов Рифат (1:1)
Синицын Андрей   90' Кечкеш Акош Масоэро Лукас Ткачук Денис Пенчиков Даниил Каккоев Никита Шарипов Альберт   87' (Миладинович Иван (   87') Юлдошев Иброгимхалил Берковский Илья   71' (Сулейманов Тимур (   71') Калинский Николай   80' Эннин Ричи   78' (Балай Беким (   78')
Запасные: Анисимов Артур Могилевец Павел Косарев Кирилл Галаджан Артём
Гилерме Маринато Живоглядов Дмитрий   77' (Ненахов Максим (   77') Едвай Тин Баринов Дмитрий Рыбус Мацей   85' Марадишвили Константин   21' Бека Алексис   59' Керк Джирано Жемалетдинов Рифат Рыбчинский Дмитрий   46' (Лисакович Виталий (   46') Анджорин Фаустино   51'   65' (Петров Максим Вячеславович (   65')
Запасные: Чёрный Артур Бабкин Сергей Савин Андрей Иваньков Михаил Худяков Даниил Хлынов Никита
30 октября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

 

«Локомотив» приехал в Нижний Новгород на кураже от первой победы под руководством Маркуса Гисдоля. Наконец-то превосходство над соперником, как немецкий тренер говорил ещё после игры с «Галатасараем», дало свои плоды. Правда, был обыгран минимально – 2:1. В Нижний «железнодорожники» конечно же прибыли за победой, ведь новичок уже не так колюч.

Команда Кержакова, которая удивляла всех на старте сезона, слегка сдулась. Последняя победа – в начале октября над кризисным «Рубином», серия из двух поражения подряд, и вот уже зона вылета очень близка к футболистам «НН». Приблизить её вышли легионеры «Локо». Смолов пропускал матч из-за сомнительного теста на коронавирус, так что впереди появились Керк и Анджорин.

Очень долго футболисты «Локо» привыкали к новому сочетанию, на адаптацию ушла половина первого тайма. А нарушил тишину Константин Марадишвили, который вывел на ударную позицию Жемалетдинова. Рифат пробил, но вместо этого получился пас на Керка. Голландец одним касанием обработал сложный мяч, а вторым попытался перебросить Андрея Синицына, но голкипер выручил «НН».

Всё сильнее атаковал «Локомотив», прижимал хозяев к воротам. Гол назревал, но назрел в противоположные ворота. Илья Берковский сам начал контратаку, разыграл мяч с Ричлордом Эннином, на скорости ворвался в штрафную площадь и нанёс мощный удар под перекладину. Первым же ударом отличился «Нижний Новгород» - 1:0, но лидировали в счёте хозяева всего 7 минут.

Это Мацей Рыбус с левого края выдал отменный пас на Жемалетдинова, Рифат на замахе убрал защитника и пальнул в угол – 1:1. Первый тайм завершился вничью. Вторую половину Маркус Гисдоль начал с замены, выпустив вместо Рыбчинского Виталия Лисаковича. Немецкий тренер усилил атаку, но задуманного эффекта не получил. «Локомотив» всецело забрал мяч и территорию, однако это никак не смущало «Нижний Новгород». Хозяева спокойно оборонялись, а москвичи не могли конвертировать владение в опасные моменты.

Гисдоль постепенно выпустил молодых Петрова и Ненахова, что смотрелось скорее ходом отчаяния. «Нижний Новгород» совсем не испытывал проблем с удержанием ничейного счёта. До пятой компенсированной минуты, когда Иван Миладинович помог москвичам, срезав мяч в собственные ворота после навеса, рикошета и неудачной игры Синицына.

«Локомотив» победил на флажке, сразу же рванув на второе место. Команда Гисдоля подвинула «Динамо» и ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Нижний Новгород
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Vladik1993-25
30 Октября 2021 в 21:07
повезло нам!!нужно лучше играть в нападении!!с победоой локо!!))
ингерман
30 Октября 2021 в 21:03
ха.. как же повезло лохам.. ничё в следующем туре продуюц.. )))
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