​Гисдоль посетовал на отсутствие Смолова

В субботу «Локомотив» не без проблем обыграл на выезде «Нижний Новгород» с результатом 2:1. Тренер команды Маркус Гисдоль после игры ответил на вопрос о кадровых проблемах «железнодорожников».

По словам Гисдоля, которые были приведены на официальном сайте «Локомотива», он с первого дня работы знал, что будет иметь проблемы с составом. Отдельно тренер высказался по поводу отсутствия форварда Фёдора Смолова.

- Любая команда почувствовала бы отсутствие Смолова на поле, а особенно «Локомотив», - высказался Гисдоль.

На текущий момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.