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Крыховяк: «Видел, что отношения между Николичем и Рангником были не очень хорошие»

27 Октября 2021 • 00:18 Комментировать
Нижний Новгород
...
Локомотив Москва
30.10 19:00

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, который летом покинул «Локомотив», рассказал некоторые подробности подготовки московской команды к сезону. Поляк заявил, что Ральф Рангник и экс-наставник Марко Николич не поладили еще на сборах в Австрии.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Крыховяк признался, что замечал определенные моменты в их общении. «Как игрок я видел, что отношения между ними были не очень хорошими», - прокомментировал футболист.

Также игрок поделился догадками о желании Рангника видеть в «Локомотиве» «своего тренера», что могло сказаться на трудностях сербского специалиста Николича в Москве.

К слову, пару недель назад команду «железнодорожников» возглавил Маркус Гисдоль, с которым нынешний руководитель по развитию клуба неоднократно работал в Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ральф Рангник Гжегож Крыховяк Марко Николич
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