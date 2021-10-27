Крыховяк: «Видел, что отношения между Николичем и Рангником были не очень хорошие»

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, который летом покинул «Локомотив», рассказал некоторые подробности подготовки московской команды к сезону. Поляк заявил, что Ральф Рангник и экс-наставник Марко Николич не поладили еще на сборах в Австрии.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Крыховяк признался, что замечал определенные моменты в их общении. «Как игрок я видел, что отношения между ними были не очень хорошими», - прокомментировал футболист.

Также игрок поделился догадками о желании Рангника видеть в «Локомотиве» «своего тренера», что могло сказаться на трудностях сербского специалиста Николича в Москве.

К слову, пару недель назад команду «железнодорожников» возглавил Маркус Гисдоль, с которым нынешний руководитель по развитию клуба неоднократно работал в Германии.