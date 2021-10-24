Полоз – лучший по реализации пенальти в РПЛ

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз в 12-м туре Тинькофф РПЛ отличился очередным точным ударом с одиннадцатиметровой точки.

В отчётном туре российского первенства «Ростов» не оставил шансов на своём поле тульскому «Арсеналу» - 4:0. Во втором тайме матча счёт до разгромного довёл 30-летний форвард Дмитрий Полоз, отличившись с пенальти. По информации статистического портала OptaSport, это уже 12-я удачно реализованная попытка для игрока из 12 ударов.

В РПЛ нет ни одного игрока с подобными показателями.

В нынешнем розыгрыше российского первенства Полоз отличился уже 4 мячами в 9 поединках.