Божович: «Сегодня можно было заменить всех, даже включая меня»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (0:4) в эфире канала «Матч Премьер».

- Непростая игра, досадное поражение. В чем его причины, по горячим следам?

- Трудно сказать сейчас. Первые два гола «Арсенал» нам забил вообще без моментов. Мы допустили индивидуальные ошибки. Трудно найти слова после такого поражения и безволия. Может быть, стоит только извиниться перед болельщиками за такое поражение.

- После перерыва когда команда выходила, Коченков настраивал парней, как в последний путь. Он говорил, что нужно выйти будто 1:2 и нужно 15 минут играть. Команда вышла, но не показала такого настроя. Почему?

- Почему? Почему? Трудно сказать. Думаю, после пропущенных голов был 100% психологический спад. Было трудно вернуться, мы не верили в себя, поэтому ничего не получилось.

- В чем мог быть ресурс у «Арсенала», чтобы как-то выправить ситуацию?

- Ресурс у нас в достаточно качественных и опытных игроках. Ресурс у нас есть, только его надо было использовать.

- По заменам. Их много в такой ситуации. Нет ли ощущения сейчас, что, может быть, некоторые из них были сделаны поздно?

- Когда хотите разговаривать про футбол, всегда можно говорить о заменах. Думаю, сегодня можно было заменить всех, даже включая меня.