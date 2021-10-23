Тедеев: «Сыграли сегодня в свой лучший футбол»

Главный тренер «Ростова» Заур Тедеев поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (4:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- По содержанию игры, довольны ли всем? Кажется, что у «Ростова» получалось если не всё, то почти всё.

- Наверное, с одной оговоркой, я вас поправлю, у нас получалось сегодня всё. Поэтому мы победили, и я считаю, что сегодня каждый футболист, который был на поле, сыграл свой хороший матч. Я очень доволен, я хочу выразить огромную благодарность болельщику, который нас поддерживал и вел к победе. Я хочу поблагодарить всех футболистов без исключения, потому что они сыграли сегодня в свой лучший футбол. Нам сегодня все удалось и с точки зрения игры в обороне, и с точки зрения игры в атаке. Мы практически ничего не дали создать сопернику. Достаточно много имели моментов, которые реализовывали сами. Все голы, которые мы забили, это следствие хороших взаимодействий впереди футболистов, которые играли. А впереди попадали атаковать практически все футболисты, согласно своего амплуа. И крайние защитники были предельно активно, и центральные - достаточно хорошо поднимались и реализовывали в развитии, доставляли в зону завершения. Я очень доволен тем, что у меня такая команда.