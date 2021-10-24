​Президент «Ростова» обратился к болельщикам

В субботу «Ростов», наконец, порадовал армию своих фанатов яркой победой. В родных стенах ростовчане разнесли «Арсенал» со счётом 4:0. После игры на клубном сайте ростовчан было опубликовано обращение Арташеса Арутюнянца к болельщикам. Президент «Ростова» поблагодарил фанатов за поддержку и отметил, что футболистам важно ощущать её как при победах, так и при поражениях.

Арутюнянц отметил, что «Ростову» предстоит много работы, но клуб и команда готова к этому, опираясь на поддержку фанатов. При этом президент «Ростова» уколол и критиков в рядах болельщиков.

«Команда не может позволить себе слушать «болельщиков», которые в трудные моменты разрушают эмоциональную атмосферу. Такой подход деструктивен для психологии команды: сложно поверить в себя, когда никто вокруг не верит», - высказался Арутюнянц.

На текущий момент «Ростов» располагается на двенадцатой позиции в турнирной таблице российского чемпионата.