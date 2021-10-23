Божович: «Луценко готов провести всю игру»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня в стартовом составе выходит Михаил Левашов вместо Коченкова, который традиционно играл в прошлых матчах. Чем обусловлен выбор вратаря?

- Вчера на предыгровой тренировке он почувствовал дискомфорт в спине. Так что, к сожалению, не может нам помочь в сегодняшней игре.

- Еще одно заметно изменение: Евгений Луценко вместо Евгения Маркова, у которого была четвертая желтая карточка в игре с «Зенитом». В каком состоянии Луценко подходит к этому матчу, насколько он готов отыграть 90 минут, либо ему, может быть, потребуется замена?

- Он уже восстановился после травмы. Можно сказать, что он один из наших самых лучших и опытных игроков. Думаю, что он готов провести всю игру.