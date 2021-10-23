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Терентьев: «Решили, что выйдем из раздевалки тоже заряженными на прессинг»

23 Октября 2021 • 18:45 Комментировать
Ростов
4:0
Арсенал Тула
окончен

Лучший футболист матча «Ростов» - «Арсенал» (4:0) Денис Терентьев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня просто радостный день, всё сложилось. Первая победа дома и такая крупная убедительная победа и первый приз. Так что сегодня чудесный день.

- Какие эмоции вызывает то, что вы конкретно сегодня получили приз лучшего игрока матча?

- У нас вся команда сыграла здорово, результат на табло. Но сегодня удалось и голевую, и гол долгожданный забить, так что спасибо, что признали.

- Помимо того, что у вас была голевая передача, у вас был эпизод с голом, вы там не выключались до конца. Какая была мысль в голове, что как раз сейчас можно забить?

- Да, всегда у нападающих должны быть мысль, что может быть отскок от вратаря, отбив, от защитников, надо своего вратаря страховать. Я ждал, что мяч  отскочит, и там оказался.

- При этом удары были даже из центральной зоны, а не только с фланга. Вы смещались с фланга в центр и били оттуда.

- Сегодня было такое тренерское задание, чтобы подниматься выше за спины защитникам, крайним нападающим, и мы хорошо выполнили установку.

- Еще в первом тайме, когда «Ростов» повел 2:0, казалось, что теперь можно подержать мяч под контролем и сыграть по счету, но «Ростов» продолжал в первом и во втором тайме…

- Нельзя было расслабляться, потому что мы, уже ведя в счете, уступали по ходу этого чемпионата. Решили, что выйдем из раздевалки тоже заряженными на прессинг. Хорошо, что так  получилось.

- Насколько в эмоциональном плане победа была важна. Она первая домашняя. И вообще  после череды неудач по ходу сезона.

- Очень важна, потому что когда неудачно складываются матчи, появляется некая неуверенность. Хорошо, что мы одержали ее. Надеемся, что дальше хотя бы в психологическом плане мы будем сильнее.

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Ростов Денис Терентьев
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