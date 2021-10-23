Тедеев: «Эффективнее, когда наши нападающие по одному на поле»

Главный тренер «Ростова» Заур Тедеев поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня в стартовом составе в нападении выходит Соу. Чем обусловлен выбор нападающего? Как он происходит, исходя из текущих кондиций либо под соперника?

- Совершенно правильно: от всего - от текущих кондиций и от соперника. И вообще у нас два хороших нападающих, они должны играть. Я так понимаю, если речь идет о такого плана нападающих, то эффективнее, когда они по одному на поле.

- Чем предпочтительнее Соу перед Комличенко в данном случае?

- Вы знаете, игра покажет. Я очень на него рассчитываю и верю, как и в любого другого игрока. Но на сегодняшний день нам трудно на 100% предположить, как против нас будет играть соперник, потому что это в принципе невозможно. Но мы предполагаем отчасти, что будет более низкая оборона. В этой ситуации расторопность нападающего - очень важный момент. Это и его способность и качество с точки зрения гибкости, то есть, координационных способностей. Поэтому мы на это тоже обращаем внимание.