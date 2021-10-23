​Хасимото оформил «гол+пас», но затем травмировался

В одном из субботних матчей Премьер-лиги России отношения на поле выясняют «Ростов» и «Арсенал» из Тулы. По ходу первого тайма хозяева поля обеспечили себе задел в два мяча. Главным героем стал Кэнто Хасимото, который сначала забил сам, а через пару минут оформил голевой пас на Али Соу. К сожалению, после таких подвигов японец не смог завершить даже первый тайм. Хасимото получил повреждение и был заменён на Данилу Сухомлинова на 44-й минуте.

Следить за вторым таймом матча между «Ростовом» и «Арсеналом» можно в подробной текстовой трансляции на LiveResult. На текущий момент на табло в Ростове-на-Дону горят такие цифры – 2:0.