После победы над «Зенитом» «Арсенал» пропустил четыре гола от «Ростова»

12-й тур РПЛ продолжает радовать результативными матчами, в которых одна команда забивает по четыре мяча. В споре аутсайдеров «Ростов» разгромил «Арсенал» со счётом 4:0. В середине первого тайма Кэнто Хасимото здорово сыграл головой, отправив мяч в сетку, а вскоре после подачи углового ассистировал Мусса Соу. После перерыва Дмитрий Полоз реализовал пенальти, а точку тут де поставил Денис Терентьев.

«Ростов» набрал 12 очков и догнал «Арсенал» в таблице.