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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

После победы над «Зенитом» «Арсенал» пропустил четыре гола от «Ростова»

23 Октября 2021 • 18:25 Комментировать
Ростов
4:0
Арсенал Тула
окончен

12-й тур РПЛ продолжает радовать результативными матчами, в которых одна команда забивает по четыре мяча. В споре аутсайдеров «Ростов» разгромил «Арсенал» со счётом 4:0. В середине первого тайма Кэнто Хасимото здорово сыграл головой, отправив мяч в сетку, а вскоре после подачи углового ассистировал Мусса Соу. После перерыва Дмитрий Полоз реализовал пенальти, а точку тут де поставил Денис Терентьев.

«Ростов» набрал 12 очков и догнал «Арсенал» в таблице.

Протокол игры  
Ростов 4:0 Арсенал Тула
(1:0) Хасимото Кэнто 27'    
(2:0) Соу Али 29'    
(3:0) Полоз Дмитрий 62'    
(4:0) Терентьев Денис 65'    
Песьяков Сергей Терентьев Денис Баштуш Бартоломеу Осипенко Максим Калинин Игорь   46' (Поярков Николай (   46') Глебов Данил Полоз Дмитрий   82' (Алмквист Понтус (   82') Гигович Армин Хасимото Кэнто   44' (Сухомлинов Данила (   44'   72') Байрамян Хорен   26'   83' (Щетинин Кирилл (   83') Соу Али   69' (Комличенко Николай (   69')
Запасные: Мелёхин Виктор Фольмер Кирилл Лангович Андрей Тугарев Роман Хаджикадунич Деннис Бабурин Егор Рудаков Максим
Левашов Михаил Смольников Игорь Радакович Урош Новосельцев Иван Степанов Данил   66' (Бьорнстрем Аксель (   66') Чаушич Горан Хлусевич Даниил   55' (Кангва Эванс (   55') Ткачёв Сергей   72' (Гулиев Аяз (   72') Кангва Кингс Давиташвили Зурико Луценко Евгений   66' (Тудорие Александру (   66')
Запасные: Коченков Антон Камболов Руслан Костадинов Георги Шамов Егор Панченко Кирилл Аджоев Гурам Сокол Артём Суханов Артём Романович
23 октября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

 

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Ростов Арсенал Тула
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24.10  14:00 Уфа ... Рубин 3.05 3.15 2.55
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