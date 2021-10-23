После победы над «Зенитом» «Арсенал» пропустил четыре гола от «Ростова»

12-й тур РПЛ продолжает радовать результативными матчами, в которых одна команда забивает по четыре мяча. В споре аутсайдеров «Ростов» разгромил «Арсенал» со счётом 4:0. В середине первого тайма Кэнто Хасимото здорово сыграл головой, отправив мяч в сетку, а вскоре после подачи углового ассистировал Мусса Соу. После перерыва Дмитрий Полоз реализовал пенальти, а точку тут де поставил Денис Терентьев.
«Ростов» набрал 12 очков и догнал «Арсенал» в таблице.
Протокол игры
|Ростов
|4:0
|Арсенал Тула
|(1:0) Хасимото Кэнто 27'
|(2:0) Соу Али 29'
|(3:0) Полоз Дмитрий 62'
|(4:0) Терентьев Денис 65'
Песьяков Сергей • Терентьев Денис • Баштуш Бартоломеу • Осипенко Максим • Калинин Игорь 46' ( Поярков Николай ( 46') • Глебов Данил • Полоз Дмитрий 82' ( Алмквист Понтус ( 82') • Гигович Армин • Хасимото Кэнто 44' ( Сухомлинов Данила ( 44' ) • 72'Байрамян Хорен 26' 83' ( Щетинин Кирилл ( 83') • Соу Али 69' ( Комличенко Николай ( 69')
Запасные: Мелёхин Виктор • Фольмер Кирилл • Лангович Андрей • Тугарев Роман • Хаджикадунич Деннис • Бабурин Егор • Рудаков Максим
Левашов Михаил • Смольников Игорь • Радакович Урош • Новосельцев Иван • Степанов Данил 66' ( Бьорнстрем Аксель ( 66') • Чаушич Горан • Хлусевич Даниил 55' ( Кангва Эванс ( 55') • Ткачёв Сергей 72' ( Гулиев Аяз ( 72') • Кангва Кингс • Давиташвили Зурико • Луценко Евгений 66' ( Тудорие Александру ( 66')
Запасные: Коченков Антон • Камболов Руслан • Костадинов Георги • Шамов Егор • Панченко Кирилл • Аджоев Гурам • Сокол Артём • Суханов Артём Романович
23 октября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).