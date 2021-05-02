Матвеев: «Не доработали, хотя разбирали опасные моменты, которые соперник создает со стандартов»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился впечатлениями от игры с «Химками» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- «Урал» активно начал, два опасные удара в первые минуты. Насколько сильно повлиял гол «Химок», который был забит в первой же опасной атаке соперника?

- Конечно, это стандартное положение, здесь не доработали, хотя разбирали опасные моменты, которые соперник создает со стандартов. Не смогли предотвратить, хотя это необязательный гол. Конечно, неприятно пропускать на первых минутах.

- После удаления «Урал» завладел мячом и больше владел территорией. При этом «Химки» продолжали создавать моменты и часто убегали в контратаки. Почему «Урал» это позволял, где недорабатывали?

- У нас появились свободные зоны в обороне. Конате хорошо цеплялся за мячи и сбрасывал их, вылетали в быстрые атаки. Проблемы были именно в свободных зонах.

- Павел Погребняк играл сегодня в центре нападения. Было много верховых передач, но при этом мяч до него практически не доходил. Почему?

- Тут комплекс причин, наверное. Может, мало передач, может, он мало открывался, посмотрим, проанализируем.