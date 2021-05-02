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Черевченко: «Даже вдесятером должны были второй забивать»

02 Мая 2021, 16:23,

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от игры с «Уралом» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Повели в счете, далее случилось удаление, но «Химки» не прижимались к воротам, много атаковали, Конате убегал в контратаки. За счет чего изменили игру, оставшись вдесятером? Благодаря чему не позволяли «Уралу» оказывать сильное влияние на свои ворота?

- Давление было так и так от «Урала», просто  где-то в каких-то моментах не реализовали. Мы даже вдесятером должны были второй забивать и увеличивать. Мы вышли по одной схеме, но все же пришлось перестроить немножко по-другому. Но сильно осложняет дело с 15-й минуты играть вдесятером. Я скажу, что против «Урала» и 11 на 11 играть тяжело, потому что «Урал» на выезде очень здорово выглядит.

- В середине второго тайма у «Урала» все-таки побольше стало возникать моментов, игра передвинулась к штрафной вашей команды. Силы стали заканчиваться?

- Конечно, силы рано или поздно заканчиваются. Большой объем сделали футболисты, так что молодцы.

- Глушенкову и Себаи очень много пришлось работать в обороне, когда «Химки» в меньшинстве остались. Довольны ли их игрой?

- Конечно, доволен. Замены были вынужденными. Если бы все было в порядке, может быть, они и доиграли игру до конца.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Игорь Черевченко
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