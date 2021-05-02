«Химки» ещё нацелены на еврокубки: Команда Черевченко победила «Урал», несмотря на раннее удаление

В Светлое Воскресенье программа чемпионата России открывалась матчем «Химок» и «Урала».

Перед очным матчем «Химки» ещё сохраняли мизерные шансы на попадание в еврокубки, а «Урал» – на спускание в зону стыков. В связи с этим игра была для них не совсем товарищеской. Во встрече не принял участие капитан «красно-чёрных» Тихий, почувствовавший недомогание. На скамейке запасных оказался Мирзов, у которого возникли какие-то проблемы со здоровьем после матча с «Динамо», продолжает восстановление Глушаков. Ну а «Урал» опять не включил в заявку Эль Кабира, который сыграл последний раз более полумесяца назад.

В начале матча соперники обменялись дальними ударами, вытащенными вратарями, – дистанционные выстрелы нанесли Августиняк и Трошечкин. А на десятой минуте благодаря стандарту вперёд вышли хозяева. Химчане разыграли угловой слева, последовала подача, уральцы растерялись в обороне, и Конате с маленького расстояния замкнул корявую скидку от Себаи (1:0).

Впрочем, для «красно-чёрных» вскоре подоспела и негативная новость. Трошечкин попал в подкате сначала в мяч, а потом прямой ногой в голеностоп Гаджимурадова. Главный судья Москалёв показал нарушителю сначала жёлтую карточку, а потом, когда посмотрел видеоповтор, достал из кармана красную.

Оставшись вдесятером, «Химки» выдержали некий напор «Урала», достигший пика к рубежу получаса игры. На 27-й минуте Егорычев пальнул издали под перекладину – Лантратов выручил. «Шмели» подали угловой, и Бикфалви получил возможность опасно пробить из пределов штрафной ногой – получилось левее и выше створа.

Хозяева смогли отвести игру от своей штрафной, а гостям, по словам Августиняка, не хватало скорости. Сразу после перерыва активней были «красно-чёрные», исполнившие незамкнутый опасный прострел. Однако дальше «оранжевые» собрались и взяли инициативу в свои руки.

Пробовать дальние попытки екатеринбуржцам было нецелесообразно, поскольку химчане в этом чемпионате не пропускают из-за пределов штрафной. Был у гостей шанс, когда прострел Погребняка в падении с правого угла вратарской не замкнул Ибрахимай. Удар Адамова из противоположной зоны намертво забрал Лантратов. Вратарь подмосковного клуба нейтрализовал ещё пару-тройку средней опасности ударов по своим владениям.

«Химки» временами тоже цеплялись за какие-то полумоменты, и главное, что они ещё могут зацепиться за еврокубки. Для попадания в международные соревнования «красно-чёрным» нужно самим выигрывать у «Спартака» и «Сочи», а также надеяться на масштабные потери очков четырьмя-пятью командами, идущими выше. «Урал» же упадёт до стыковых матчей, если проиграет «Ростову» и «Локомотиву», а «Арсенал» обыграет и «Спартак», и «Рубин», и «Уфу».

Кирилл Иванцов