Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Химки» ещё нацелены на еврокубки: Команда Черевченко победила «Урал», несмотря на раннее удаление

02 Мая 2021, 15:52,

В Светлое Воскресенье программа чемпионата России открывалась матчем «Химок» и «Урала».

Протокол игры  
Химки 1:0 Урал
(1:0) Конате Мохамед II 10'    
Лантратов Илья Данилкин Егор   31' Дагерстол Филип Филин Александр Боженов Кирилл Могилевец Павел Трошечкин Александр   15' Идову Брайн Конате Мохамед II   56' (Кухарчук Илья (   56') Глушенков Максим   90' (Корян Аршак (   90') Себаи Сенин   76' (Мирзов Резиуан (   76')
Запасные: Тихонов Михаил Хомич Дмитрий Генералов Егор Казанцев Данил Гапон Евгений Логашов Арсений Алиев Камран
Годзюр Ярослав Адамов Арсен Страндберг Стефан Рыков Владимир Кулаков Денис Гаджимурадов Рамазан   76' (Подберёзкин Вячеслав (   76') Августиняк Рафал Мишкич Даниэль   54' (Евсеев Алексей (   54'   82') Егорычев Андрей   71' (Ибрахимай Илльдрен (   71'   85') Бикфалви Эрик   78' Погребняк Павел
Запасные: Герасимов Алексей Коновалов Иван Кузьмичев Иван Магомадов Чингиз Йовичич Бранко
02 мая. Стадион "Арена Химки" (Химки).

Перед очным матчем «Химки» ещё сохраняли мизерные шансы на попадание в еврокубки, а «Урал» – на спускание в зону стыков. В связи с этим игра была для них не совсем товарищеской. Во встрече не принял участие капитан «красно-чёрных» Тихий, почувствовавший недомогание. На скамейке запасных оказался Мирзов, у которого возникли какие-то проблемы со здоровьем после матча с «Динамо», продолжает восстановление Глушаков. Ну а «Урал» опять не включил в заявку Эль Кабира, который сыграл последний раз более полумесяца назад.

В начале матча соперники обменялись дальними ударами, вытащенными вратарями, – дистанционные выстрелы нанесли Августиняк и Трошечкин. А на десятой минуте благодаря стандарту вперёд вышли хозяева. Химчане разыграли угловой слева, последовала подача, уральцы растерялись в обороне, и Конате с маленького расстояния замкнул корявую скидку от Себаи (1:0).

Впрочем, для «красно-чёрных» вскоре подоспела и негативная новость. Трошечкин попал в подкате сначала в мяч, а потом прямой ногой в голеностоп Гаджимурадова. Главный судья Москалёв показал нарушителю сначала жёлтую карточку, а потом, когда посмотрел видеоповтор, достал из кармана красную.

Оставшись вдесятером, «Химки» выдержали некий напор «Урала», достигший пика к рубежу получаса игры. На 27-й минуте Егорычев пальнул издали под перекладину – Лантратов выручил. «Шмели» подали угловой, и Бикфалви получил возможность опасно пробить из пределов штрафной ногой – получилось левее и выше створа.

Хозяева смогли отвести игру от своей штрафной, а гостям, по словам Августиняка, не хватало скорости. Сразу после перерыва активней были «красно-чёрные», исполнившие незамкнутый опасный прострел. Однако дальше «оранжевые» собрались и взяли инициативу в свои руки.

Пробовать дальние попытки екатеринбуржцам было нецелесообразно, поскольку химчане в этом чемпионате не пропускают из-за пределов штрафной. Был у гостей шанс, когда прострел Погребняка в падении с правого угла вратарской не замкнул Ибрахимай. Удар Адамова из противоположной зоны намертво забрал Лантратов. Вратарь подмосковного клуба нейтрализовал ещё пару-тройку средней опасности ударов по своим владениям.

«Химки» временами тоже цеплялись за какие-то полумоменты, и главное, что они ещё могут зацепиться за еврокубки. Для попадания в международные соревнования «красно-чёрным» нужно самим выигрывать у «Спартака» и «Сочи», а также надеяться на масштабные потери очков четырьмя-пятью командами, идущими выше. «Урал» же упадёт до стыковых матчей, если проиграет «Ростову» и «Локомотиву», а «Арсенал» обыграет и «Спартак», и «Рубин», и «Уфу».  

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Урал, Химки, РПЛ, Чемпионат России
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Химки - Урал. Лучшие моменты.
Химки - Урал. Лучшие моменты.
1 6
01.05.2021 ЦСКА - Уфа. Обзор матча
01.05.2021 ЦСКА - Уфа. Обзор матча
1 2
01.05.2021 Ротор - Ахмат. Обзор матча
01.05.2021 Ротор - Ахмат. Обзор матча
1 1
01.05.2021 Рубин - Динамо. Обзор матча
01.05.2021 Рубин - Динамо. Обзор матча
1 1
Краснодар - Сочи. Лучшие моменты.
Краснодар - Сочи. Лучшие моменты.
5 112
ЦСКА Москва - Уфа. Лучшие моменты.
ЦСКА Москва - Уфа. Лучшие моменты.
3 116
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей