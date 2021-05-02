Черевченко: «Будем надеяться, что с Конате ничего страшного»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко на пресс-конференции поделился впечатлениями от игры с «Уралом» (1:0)

- До 15-й минуты был хороший матч, забили быстрый гол со стандарта. Потом, конечно, удаление. Все наши планы, которые были на игру, подпортило.

- Что скажете по удалению Трошечкина? Показалось, что там и желтой карточки быть не должно.

- Я даже не смотрел и не собираюсь смотреть. Но если посмотрю, то только с Трошечкиным буду разговаривать.

- Насколько серьезным было повреждение у Мохамеда Конате?

- Будем надеяться, что ничего страшного, и к следующей игре он будет в строю.

- Почему в стартовом составе решили сделать ставку на Максима Глушенкова? Повлиял ли на выбор тот факт, что он забил гол в ворота «Динамо»?

- Повлиял или нет - это уже второй вопрос. Макс набрал оптимальную форму, которая у него была до травмы, даже не хорошо, а очень прилично выглядел на тренировках. Поэтому наш такой был выбор на сегодняшний день.

- Стоит ли в матче со «Спартаком» ждать появления Глушенкова или Мирзова?

- Есть 8 дней до игры, все может измениться. У нас в команде 23 человека, любой может выйти на эту игру.

- К Лантратову есть большой интерес со стороны других клубов. Насколько реально удержать его еще на один сезон?

- Этот вопрос не ко мне, а к руководству, как они его будут уговаривать, но я только рад за Илью, которого знаю очень давно, он вырос в очень сильного вратаря.

- Верите, что «Химки» могут попасть в еврокубки?

- Я живу сегодняшним днем, а верить - не верить…

- Почему Илья Кухарчук после матча с «Уфой», где он был удален, не сыграл ни одного полного матча, а последние игры начинает со скамейки запасных?

- Я говорю, что нам нужны те футболисты, которые могут усилить игру, а Илья - к нему вообще претензий нет по тому, как он тренируется, как выходит на замену. Другое дело, что другие футболисты плохо выходят на замену. У Ильи с этим проблем нет.