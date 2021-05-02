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Лантратов: «Одна из самых тяжёлых побед у нас, потому что рано остались в меньшинстве»

02 Мая 2021, 16:08,

Лучший футболист матча «Химки» - «Урал» (1:0) Илья Лантратов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Раннее удаление в составе вашей команды, больше тайма играли вдесятером, много ударов по вашим воротам. Ваши впечатления от игры, когда так много атакует соперник и у вас так много работы?

- Я думаю, это одна из самых тяжелых побед у нас, потому что рано остались в меньшинстве. Ребята - большие молодцы, выдержали, огромное спасибо всем.

- Можете какой-то самый сложный для вас момент выделить?

- Вся игра сложная, она держала в напряжении, «Урал» атаковал, мы большим количеством оборонялись, поэтому очень тяжелая игра.

- Одна деталь бросилась в глаза - были моменты, когда у вас возникало недопонимание с Дагерстолом. Вы хотели на выходе сыграть, а он играл головой. Откуда это?

- Нет, это нормальные моменты, я его страховал. Он просто первым играл на опережение. Я выходил с голосом, но был уверен, что он сыграет.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Илья Лантратов
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