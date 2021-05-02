Лантратов: «Десять «сухарей» - это хорошая работа обороны, наверное»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Уралом» (1:0).

- Для вас десятый «сухарь» - это достижение?

- Десять «сухарей» - это хорошая работа обороны, наверное. Учитывая, что мы после восьми туров не имели ни одного матча на ноль, наверное, ребята молодцы. Это общая заслуга, общий вклад в это дело.

- Что подумали на 15-й минуте, когда удалили Александра Трошечкина, какие мысли в голове промелькнули?

- Да никаких мыслей, просто было понимание, что сейчас будет тяжело, что нас, скорее всего, прижмут, и нужно будет убегать в быстрые контратаки. Все ребята понимали, что придется вдвойне работать и дорабатывать во всех своих зонах, добегать нужно было.

- Филип Дагерстол после матча сказал, что у него ни на минуту не было такого ощущения, что «Урал» сейчас забьет. У вас была такая уверенность в голове?

- Бывают такие матчи, когда есть такая уверенность, что везет и везет, и ребята здорово обороняются. Не могу сказать, что у меня была такая уверенность. Нас держали в напряжении, но какой-то суеты в обороне у нас я не заметил.

- После одного из красивых сэйвов болельщики заскандировали «Илья Лантратов». Что чувствовали в этот момент, добавило ли позитива и эмоций поддержка от болельщиков?

- Эмоции самые непередаваемые. Не только после таких эпизодов, но и в принципе после удачных действий болельщики поддерживают ребят и кричат какие-то личные скандирования. Конечно, это только добавляет оптимизма. Ребята еще больше заряжаются энергетикой.

- Впереди два последних матча сезона - «Спартак» и «Сочи». Как нужно их провести, чтобы уйти с хорошим настроением на перерыв?

- Думаю, надо выходить так, как мы выходим на последние матчи, выходить, отдаваться, получать удовольствие от футбола. Если будем выполнять тренерскую установку, я думаю, не возникнет проблем, ребята будут просто наслаждаться футболом.