Черевченко: «Мы подстраиваться ни под кого не собираемся и будем играть в свой футбол»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- У «Химок» дома очень хорошая серия, 7 матчей без поражения. Можете объяснить, в чем секрет?

- Мы не обращаем на это внимания, просто футболисты делают свою работу, что и должны делать для своих болельщиков.

- «Урал» - команда, которая любит владеть мячом. Чего от «Химок» ожидать, команда подстроится и не будет пытаться забрать мяч или наоборот будет играть во владение?

- Первые минуты и начало игры подскажут, как команды будут действовать на поле. Мы подстраиваться ни под кого не собираемся и будем играть в свой футбол.

- Сегодня Максим Глушенков выходит с первых минут, его первое появление в старте в составе «Химок». Он готов сегодня на 90 минут?

- Если он на поле, значит, готов.

- В чем причина отсутствия в старте Резиуана Мирзова?

- Он не тренировался неделю, потому что у него были проблемы после игры с «Динамо», вот только с этим связано.

- Какую-то часть матча он готов провести сегодня?

- Кто попал в заявку, все были готовы выйти с первых минут, просто мы решили с тренерским штабом именно сегодня такое решение принять по составу.