Матвеев назвал причину слабой игры «Урала» в первых таймах

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы после матча с «Ахматом» сказали, что у «Урала» получаются разные таймы. Можете объяснить, в чем причина?

- Мы начинаем, к сожалению, не очень хорошо, и соперник очень много прессингует, пока приспосабливаемся к сопернику, не все получается в первом тайме.

- Три матча без побед подряд уже у «Урала» - «Динамо», «Рубин» и «Ахмат». Насколько сильно на команду давит эта серия?

- Конечно, давит, всегда хочется побеждать и набираться положительных эмоций, но не всегда все получается.

- В первом круге со счетом 3:1 «Урал» обыграл «Химки», еще когда командой руководил другой тренер, Дмитрий Гунько. Можете сказать, в чем с того матча изменились «Химки», и в чем сейчас их сильные стороны?

- «Химки» сильно изменились и в организации игры, и в подходе к игре. Поэтому изменения большие.

- Игоря Калинина, крайнего защитника, нет в заявке «Урала». С чем это связано?

- Получил небольшое повреждение, поэтому не стали рисковать его здоровьем и оставили дома.