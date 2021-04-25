Карпин: «Если играть так, как играли сегодня, - результата, скорее всего, не будет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Игра сегодня меня не порадовала, как это не странно звучит. Мы проиграли три последних матча, игрой был доволен, был неудовлетворен результатом, естественно. Сегодня как раз все наоборот.

- А чем именно сегодня в игре «Ростова» вы недовольны?

- Абсолютно всем.

- А если положительные моменты какие-то искать?

- Положительный момент - то, что выиграли, то, что Песьяков после ошибки в игре с «Локомотивом» сегодня спас команду. Какая сейчас может быть задача? До игры вы спросили - команда не вылетит, команда вверху? Мы на пятое-четвертое место не поднимемся, скорее всего. А задача? Задача выигрывать последующие, желательно все три игры, а там уже видно будет. По мне, даже не это, а задача играть так, как мы играли все матчи, которые проигрывали. Они мне гораздо больше понравились. Это то, куда надо стремиться. А результат… Если мы будем играть так, как играли, - результат будет. А если так, как играли сегодня, - результата, скорее всего, не будет.