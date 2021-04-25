Карпин: «Если играть так, как играли сегодня, - результата, скорее всего, не будет»

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25 Апреля 2021, 22:00,
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».
- Игра сегодня меня не порадовала, как это не странно звучит. Мы проиграли три последних матча, игрой был доволен, был неудовлетворен результатом, естественно. Сегодня как раз все наоборот.
- А чем именно сегодня в игре «Ростова» вы недовольны?
- Абсолютно всем.
- А если положительные моменты какие-то искать?
- Положительный момент - то, что выиграли, то, что Песьяков после ошибки в игре с «Локомотивом» сегодня спас команду. Какая сейчас может быть задача? До игры вы спросили - команда не вылетит, команда вверху? Мы на пятое-четвертое место не поднимемся, скорее всего. А задача? Задача выигрывать последующие, желательно все три игры, а там уже видно будет. По мне, даже не это, а задача играть так, как мы играли все матчи, которые проигрывали. Они мне гораздо больше понравились. Это то, куда надо стремиться. А результат… Если мы будем играть так, как играли, - результат будет. А если так, как играли сегодня, - результата, скорее всего, не будет.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ростов, Валерий Карпин
Амбициозен! Это и выделяет его в лиге и его проекты более-менее успешны. Тем не менее, с Ростовом он скоро достигнет потолка. А там надо на повышение идти, пока спрос есть.