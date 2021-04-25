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Парфёнов: «Луценко лучше одну игру пропустить, у нас дальше важнейшее матчи»

25 Апреля 2021, 16:30,

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- После двух подряд побед в чемпионате какое настроение сейчас внутри команды?

- Нормальное рабочее. Любая победа - это положительные эмоции, поэтому, конечно, нормальное настроение. Мы понимаем, что сегодня матч сложный, и хорошая команда. К такому матчу и готовимся.

- Сегодня нет в заявке Луценко, с чем связано его отсутствие?

- Раз нет в заявке, значит, есть проблемы. Небольшое повреждение. Был бы готов - был бы в заявке и, может быть, на поле даже.

- Тяжелое повреждение? Есть ли информация, насколько он мог выбыть?

- Я не знаю пока, думаю, что не большое. Лучше одну игру пропустить, у нас дальше важнейшее матчи.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов
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