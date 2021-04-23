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Мамаев развёлся с женой

23 Апреля 2021, 21:44,

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев развёлся с женой Аланой.

- Стороны разошлись спокойно и без эксцессов, как и обещали. Развод был абсолютно обычный и несложный, без каких-то негативных последствий, - заявил Sport24 адвокат Валентина Перебякина.

Алана Мамаева ранее обвиняла мужа в измене во время зимних сборов команды «Ростова». Также в сети Интернет появилась переписка с угрозами со стороны Мамаевой в адрес испанской девушки, потенциальной разлучницы.

Как сообщила адвокат, во время бракоразводного процесса не поднимался вопрос о разделе имущества и об алиментах. По ее словам, у бывшей пары нормальные взаимоотношения.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ростов, Павел Мамаев, Алана Мамаева
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Комментарии (1)
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0
Deda
23 Апреля 2021, 23:09

Какая идиллия!
Если бы это ещё кого-то и волновало...

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