Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев развёлся с женой Аланой.

- Стороны разошлись спокойно и без эксцессов, как и обещали. Развод был абсолютно обычный и несложный, без каких-то негативных последствий, - заявил Sport24 адвокат Валентина Перебякина.

Алана Мамаева ранее обвиняла мужа в измене во время зимних сборов команды «Ростова». Также в сети Интернет появилась переписка с угрозами со стороны Мамаевой в адрес испанской девушки, потенциальной разлучницы.

Как сообщила адвокат, во время бракоразводного процесса не поднимался вопрос о разделе имущества и об алиментах. По ее словам, у бывшей пары нормальные взаимоотношения.