Парфёнов: «В меньшинстве нам дался шанс взять очки. Мы здесь только себя можем винить»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Поражение, наверное, не заслуженное. В меньшинстве нам дался шанс взять очки. Мы здесь только себя можем винить. У нас сезон такой, мы кувыркаемся, видимо, до последнего тура так и будет. Надо максимально взять очков в трех матчах, а дальше смотреть, что там со стыковыми матчами. А по качеству - я думаю, что команда точно не заслуживала поражения. Мы можем сейчас только сказать. Есть итог - 0:1 мы проиграли. По этому сценарию очень обидно и неприятно. Было качество игры, особенно когда команды были в полных составах, я считаю, что ни в чем не уступала команда, а моментами даже где-то были поострее возле ворот.